Послы иностранных государств ко дню рождения Шевченко прочитали "Завет"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Во вторник, 6 марта в Национальном университете культуры и искусств в Киеве состоялась торжественная церемония Международного проекта "Нас объединяет Шевченково слово". В ходе мероприятия, посвященного 204-й годовщине со дня рождения великого художника, послы стран мира приняли участие в росписи крупнейшей в мире "Шевченкой писанки", передает УНН.
Кроме того, в ходе мероприятия была презентована видеозапись флеш-моба "Тарас Шевченко: Завещание объединяет мир".
На видео, снятом в Национальном музее Тараса Шевченко первый Президент Украины Леонид Кравчук и Чрезвычайные и Полномочные послы иностранных государств читают известный стих Т.Шевченко "Завет".
Поэзия звучит на польском, грузинском, английском, болгарском, французском, украинском и румынском языках. Кроме бывшего президента, строки зачитали Ян Пекло (Польша), Гела Думбадзе (Грузия), Красимир Минчев (Болгария), Руслан Болбочан (Молдова), Вакар Ахмад (временно поверенный Пакистана), Арнур Танбай (заместитель посла Казахстана) и Президент Африканской Совета в Украине Диалло Исса саду.
Дипломаты прочитали стихотворение и на украинском языке. К декламации также присоединились Председатель Международного Фонда культурного сотрудничества Влада Литовченко, Генеральный директор Национального музея Тараса Шевченко Дмитрий Стус и заведующая кафедрой международных отношений КНУКиИ Инна Костыря.