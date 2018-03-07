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Посли іноземних держав до дня народження Шевченка прочитали "Заповіт"

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. У вівторок, 6 березня в Національному університеті культури і мистецтв в Києві відбулась урочиста церемонія Міжнародного проекту “Нас єднає Шевченкове слово”. В ході заходу, присвяченого 204-й річниці з Дня народження великого митця, посли країн світу взяли участь у розписі найбільшої в світі “Шевченкової писанки”, передає УНН.

Крім того, в під час заходу був презентований відеозапис флеш-мобу “Тарас Шевченко: Заповіт єднає світ”.

На відео, відзнятому в Національному музеї Тараса Шевченка перший Президент України Леонід Кравчук та Надзвичайні і Повноважні посли іноземних держав читають найвідоміший вірш Т.Шевченка “Заповіт”.

Поезія звучить польською, грузинською, англійською, болгарською, французькою, казахською та румунською мовами. Крім колишнього президента, рядки зачитали: Ян Пєкло (Польща), Гела Думбадзе (Грузія), Красімір Мінчев (Болгарія), Руслан Болбочан (Молдова), Вакар Ахмад (тимчасово повірений Пакистану), Арнур Танбай (заступник посла Казахстану) та Президент Африканської Ради в Україні Діалло Ісса Садіо.

Дипломати прочитали вірш і українською мовою. До декламації також долучилися Голова Міжнародного Фонду культурного співробітництва Влада Литовченко, Генеральний директор Національного музею Тараса Шевченка Дмитро Стус та завідуюча кафедрою міжнародних відносин КНУКіМ Інна Костиря.

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