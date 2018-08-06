Послы G7 сделали заявление об Антикоррупционном суде в Украине и сотрудничестве с МВФ

"Послы стран "Большой семерки" приветствуют завершение законодательного процесса по формированию Высшего Антикоррупционного суда", - заявили послы.



По их словам, "Большая семерка" будет поддерживать Украину, когда она создаст действующий Суд, "который является ключевым компонентом системы независимых антикоррупционных учреждений Украины, целостность которой должна быть защищена".



"Мы также призываем тесное сотрудничество между Украиной и МВФ относительно имплементации всех других необходимых мер для получения следующего транша МВФ, что является важным для поддержания экономического роста и макроэкономической стабильности", - говорится в заявлении.



Напомним, 2 августа Президент Петр Порошенко одобрил закон для запуска Антикоррупционного суда.



