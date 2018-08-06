Посли G7 зробили заяву щодо Антикорупційного суду в Україні та співпраці з МВФ

"Посли країн "Великої сімки" вітають завершення законодавчого процесу щодо формування Вищого Антикорупційного суду", - заявили посли.



За їхніми словами, "Велика сімка" підтримуватиме Україну, коли вона створить діючий Суд, "який є ключовим компонентом системи незалежних антикорупційних установ України, цілісність якої повинна бути захищена".



"Ми також заохочуємо тісну співпрацю між Україною та МВФ стосовно імплементації всіх інших необхідних заходів для отримання наступного траншу МВФ, що є важливим для підтримки економічного зростання та макроекономічної стабільності", - йдеться в заяві.



Нагадаємо, 2 серпня Президент Петро Порошенко схвалив закон для запуску Антикорупційного суду.



