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Послы четырех стран ЕС на горе Карачун почтили память освободителей Славянска

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 июля. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Арсен Аваков, а также послы Польши, Латвии, Эстонии и Словакии посетили мероприятия, посвященные чествованию освободителей города Славянск на горе Карачун, приуроченные к годовщине освобождения города от российских оккупационных сил. Об этом сообщает пресс-служба МВД, передает УНН.

"Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр внутренних дел Арсен Аваков поздравили с памятной датой всех горожан и участников тех героических событий во время визита на гору Карачун. Мероприятие состоялось при участии послов Польши, Латвии, Эстонии и Словакии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что премьер-министр поблагодарил международных партнеров за поддержку.

"Сегодня, в день шестой годовщины освобождения Краматорска, Славянска и других городов Донецкой области, благодаря невероятным усилиям военнослужащих и добровольцев мы сегодня видим это солнце и мирное небо над этими городами. Украина была, есть и будет единой. И только под желто-голубыми флагами мы сможем хорошо себя чувствовать на своей земле", - сказал Денис Шмыгаль.

Как сообщалось ранее в УНН, Президент поздравил украинцев с годовщиной освобождения Славянска и Краматорска.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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