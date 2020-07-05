Посли чотирьох країн ЄС на горі Карачун вшанували пам'ять визволителів Слов’янська

"Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков привітали з пам’ятною датою всіх містян та учасників тих героїчних подій під час візиту на гору Карачун. Захід відбувся за участі послів Польщі, Латвії, Естонії та Словаччини", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прем’єр-міністр подякував міжнародним партнерам за підтримку.

"Сьогодні, у день шостої річниці звільнення Краматорська, Слов’янська та інших міст Донеччини, завдяки неймовірним зусиллям військовослужбовців та добровольці ми сьогодні бачимо це сонце та мирне небо над цими містами. Україна була, є і буде єдиною. І лише під жовто-блакитними прапорами ми зможемо добре себе почувати на своїй землі", - сказав Денис Шмигаль.

Як повідомлялося раніше в УНН, Президент привітав українців з річницею звільнення Слов’янська та Краматорська.