Посли чотирьох країн ЄС на горі Карачун вшанували пам'ять визволителів Слов’янська

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Київ • УНН

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КИЇВ. 5 липня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, а також посли Польщі, Латвії, Естонії та Словаччини відвідали заходи із вшанування визволителів міста Слов'янськ на горі Карачун, приурочені до річниці визволення міста від російських окупаційних сил. Про це повідомляє пресслужба МВС, інформує УНН.

"Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков привітали з пам’ятною датою всіх містян та учасників тих героїчних подій під час візиту на гору Карачун. Захід відбувся за участі послів Польщі, Латвії, Естонії та Словаччини", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прем’єр-міністр подякував міжнародним партнерам за підтримку.

"Сьогодні, у день шостої річниці звільнення Краматорська, Слов’янська та інших міст Донеччини, завдяки неймовірним зусиллям військовослужбовців та добровольці ми сьогодні бачимо це сонце та мирне небо над цими містами. Україна була, є і буде єдиною. І лише під жовто-блакитними прапорами ми зможемо добре себе почувати на своїй землі", - сказав Денис Шмигаль.

Як повідомлялося раніше в УНН, Президент привітав українців з річницею звільнення Слов’янська та Краматорська.

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