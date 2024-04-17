После нескольких часов дебатов: в Швеции проголосовали за новый закон о гендерной идентичности

Парламент Швеции проголосовал за новый закон о гендерной идентичности, который предусматривает снижение минимального возраста для легальной смены гендера с 18 до 16 лет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Dagens Nyheter.

"После шестичасовых дебатов парламент в среду проголосовал за новый закон о гендерной идентичности", - говорится в сообщении.

Так, "За" проголосовали 234 депутата, "против" - 94, 21 отсутствовал.

Дополнение

Швеция была первой страной, которая ввела законную смену гендера в 1972 году, но предложение о снижении минимального возраста с 18 до 16 лет, за которое проголосовали сегодня в парламенте, вызвало споры.

Так, люди смогут изменить свой юридический гендер, начиная с 16 лет, хотя лицам младше 18 лет понадобится одобрение своих родителей, врача и Национального совета здравоохранения и социального обеспечения.

Кроме снижения возраста, предложения также направлены на то, чтобы человеку было проще изменить свой юридический гендер.