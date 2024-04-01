После инцидента с военным Укрзалізниця планирует обновить правила перевозки животных - UAnimals

Укрзалізниця и UAnimals планируют обновить правила для перевозки животных в поездах. Об этом сообщает UAnimals, пишет УНН.

Детали

Организация UAnimals сообщила, что вместе с Укрзалізницей наработает обновленные правила перевозки животных по железной дороге. Толчком к этому стал случай с военным, которому пришлось провести 2 часа в тамбуре "Интерсити" вместе с его служебным лабрадором из-за запрета перевозить в общем вагоне животных выше 45 сантиметров в холке.

Такое правило действует не из-за условной опасности, а из-за нехватки места на пассажирских багажных местах и дискомфорта для самих животных. Нацгвардия добавила, что военнослужащий добровольно стоял в тамбуре, потому что не хотел нарушать правила, а ждать купейного вагона, где можно ехать с лабрадором, не было времени - пишут в UAnimals.

Согласно сообщению, Укрзалізниця и UAnimals планируют совместно обновить некоторые устаревшие положения правил проезда в поездах, чтобы обеспечить более инклюзивную среду для пассажиров с животными. Кроме того, они запланировали проведение социальной кампании, которая будет побуждать пассажиров без животных проявлять большую человечность и понимание к пассажирам с животными.

Правила существуют для того, чтобы их придерживаться, но иногда реалии побуждают пересматривать правила. Радуемся, что Укрзалізниця это поддерживает - добавили в UAnimals.

Напомним

Боец Национальной гвардии был вынужден более 2,5 часов стоять в тамбуре со своей служебной собакой породы лабрадор, поскольку его не пустили в вагон из-за больших размеров собаки. Это вызвало негативную реакцию устаревшими правилами перевозки животных в поездах в Украине.

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