После атаки дронов авиакомпания Казахстана приостанавливает рейсы в Татарстан после атаки дронов

Авиакомпания Казахстана Qazaq Air приостановила полеты в российский Татарстан. Рейсы отменяются с 5 апреля на неопределенный срок. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, передает УНН.

Детали

Как отметили в казахстанской компании, речь идет о прекращении полетов из Актобе в Казань, а причиной такого решения стали соображения безопасности.

"С целью обеспечения безопасности полетов с 5 апреля 2024 года авиасообщение по направлению Актобе - Казань - Актобе будет прекращено", - говорится в заявлении Qazaq Air.

В пресс-службе авиаперевозчика добавили, что запланированное возобновление авиасообщения "будет объявлено позже".

Дополнение

Qazaq Air является казахстанской авиакомпанией с хабом в городе Астана и разветвленной маршрутной сетью для доступности межрегионального авиасообщения в Казахстане и приграничных территориях соседних государств.

Утром 2 апреля в Татарстане беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Взрывы раздавались в особой экономической зоне "Алабуга", где расположены промышленно-производственные предприятия и находятся более чем в 1000 километрах от границы с Украиной.

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