Ослабление опасных погодных явлений ожидается 9 января - ГосЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Ослабление и прекращение опасных погодных явлений в Украине ожидается в понедельник, 9 января. Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГосЧС Украины, передает УНН.
По прогнозам Укргидрометцентра, в результате перемещения в Украину активного циклона с Черного моря в течение 7-8 января 2017 года на территории Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, южных районов Киевской, восточных районов Винницкой областей сильные снегопады с образованием снежного покрова высотой 25 -30 см, в Одесской и Николаевской - до 35 см, сильные продолжительные метели, снежные заносы, усиление скорости ветра до 15-20 м/с, в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской областях отложение гололеда на проводах, деревьях и дорогах.
Как отмечается, в связи с сильными снегопадами и метелями, в горах Львовской области и в высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей значений (III) уровень лавинной опасности. В горных районах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги.
На протяжении 7 января по западной половине Черного моря ожидается усиление северного ветра 25-28 м/с, высота волн 30-50 дм, быстрое обледенение судов, ухудшение видимости до 100-500 м.
В Киеве прирост снежного покрова ожидается в пределах 10-15 см, снижение минимальной температуры до 15-18 градусов.
По данным ведомства, 7-8 января в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской областях - сложные погодные условия: сильные снегопады и метели, снежные заносы; в Харьковской, Днепропетровской, Херсонской областях сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед; на дорогах гололедица. В Украине, кроме восточных областей, порывы северного ветра 15-22 м/с, в Одесской и Николаевской областях 25-30 м/с.
В западных и северных областях резкое снижение температуры воздуха до 11-16 градусов, в Карпатах и Прикарпатье до 20-25 градусов мороза.
"9 января 2017 ослабление и прекращения опасных явлений", - говорится в сообщении.