Послаблення небезпечних погодних явищ очікується 9 січня - ДСНС

ukru
28 березня, 20:29 • 35630 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 97524 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 125175 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 131501 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 227825 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 168767 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 188854 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 172778 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
28 березня, 09:26 • 164952 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
28 березня, 07:20 • 351505 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2 м/с
85 %
751 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Україна домовилась про розширення доступу до розвідданих деяких країн: Зеленський розповів деталі

Україна домовилась про розширення доступу до розвідданих деяких країн: Зеленський розповів деталі

28 березня, 17:32 • 41735 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 53601 перегляди
Всіх співробітників USAID буде звільнено до 30 вересня - Reuters

Всіх співробітників USAID буде звільнено до 30 вересня - Reuters

28 березня, 18:38 • 63747 перегляди
Українські бійці перебувають на курщині, щоб запобігти наступу на Сумську область - Зеленський

Українські бійці перебувають на курщині, щоб запобігти наступу на Сумську область - Зеленський

28 березня, 18:39 • 38234 перегляди
Зеленський: угода про тишу на морі має охоплювати Одесу та Миколаїв

Зеленський: угода про тишу на морі має охоплювати Одесу та Миколаїв

28 березня, 18:47 • 37221 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 227831 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 351510 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 369124 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 285497 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 358756 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 53601 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 72082 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 84021 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 168276 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 170833 перегляди
Актуальне
Послаблення небезпечних погодних явищ очікується 9 січня - ДСНС

Послаблення небезпечних погодних явищ очікується 9 січня - ДСНС

Київ • УНН

 • 8842 перегляди

КИЇВ. 7 січня. УНН. Послаблення та припинення небезпечних погодних явищ в Україні очікується у понеділок, 9 січня. Про це з посиланням на дані Укргідрометцентру повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.

За прогнозами Укргідрометцентру, внаслідок переміщення в Україну активного циклону з Чорного моря протягом 7-8 січня 2017 року на території Одеської, Миколаївської, Кіровоградської, Черкаської, Полтавської, Сумської, південних районів Київської, східних районів Вінницької областей сильні снігопади з утворенням снігового покриву висотою 25-30 см, на Одещині та Миколаївщині - до 35 см, сильні тривалі хуртовини, снігові замети, посилення швидкості вітру до 15-20 м/с, у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Полтавській областях відкладення ожеледі на дротах, деревах та дорогах.

Як зазначається, у зв'язку з сильними снігопадами та хуртовинами, у горах Львівської області та у високогір’ї Iвано-Франкiвської, Закарпатської областей значний (III) рiвень лавинної небезпеки. У гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги.

Впродовж 7 січня по західній половині Чорного моря очікується посилення північного вітру 25-28 м/с, висота хвиль 30-50 дм, швидке обледеніння суден, погіршення видимості до 100-500 м.

У місті Києві приріст снігового покриву очікується в межах 10-15 см, зниження мінімальної температури до 15-18 градусів.

За даними відомства, 7-8 січня у Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській областях - складні погодні умови: сильні снігопади і хуртовини, снігові замети; у Харківській, Дніпропетровській, Херсонській областях сильні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь; на дорогах ожеледиця. В Україні, крім східних областей, пориви північного вітру 15-22 м/с, в Одеській та Миколаївській областях 25-30 м/с.

У західних та північних областях різке зниження температури повітря до 11-16 градусів, в Карпатах та Прикарпатті до 20-25 градусів морозу.

"9 січня 2017 року послаблення та припинення небезпечних явищ", - йдеться у повідомленні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКримінал та НППодії
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,852.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,895.90