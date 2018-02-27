Посла Украины вызвали в МИД Венгрии после поджога культурного общества в Ужгороде
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины Любовь Непоп после поджога Общества венгерской культуры в Ужгороде. Об этом говорится на сайте венгерского правительства, передает УНН.
Глава МИД Венгрии Петер Сийятро вызвал на разговор посла Украины в Будапеште Любовь Непоп. Кроме того, он обсудил произошедшее в Ужгороде с президентом Культурного союза венгров в Закарпатье Ласло Бренцовичем.
По словам П.Сийятро, в Украине “растут экстремистские политические идеи”.
“Это видно из законов, принятых Верховной Радой Украины, которые серьезно ограничивают права меньшинств, а также кажется, что постоянно запугивают членов венгерской национальной общины на Закарпатье”, — сказал он.
Глава МИД подчеркнул, что если Украина серьезно относится к своему вступлению в ЕС и НАТО, она должна “уметь контролировать экстремистов”.
Он также рассказал, что во вторник встретится с верховным комиссаром ОБСЕ по правам человека, и подчеркнул, что наблюдательная миссия должна работать не только на востоке Украины, но и на Закарпатье.
Как сообщал УНН, в ночь на вторник 27 февраля в Ужгороде подожгли офис Общества венгерской культуры.