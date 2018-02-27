Посла України викликали до МЗС Угорщини після підпалу культурного товариства в Ужгороді
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Міністерство закордонних справ Угорщини викликало посла України Любов Непоп після підпалу Товариства угорської культури в Ужгороді. Про це йдеться на сайті угорського уряду, передає УНН.
Глава МЗС Угорщини Петер Сійятро викликав на розмову посла України в Будапешті Любов Непоп. Крім того, він обговорив подію в Ужгороді з президентом Культурного союзу угорців в Закарпатті Ласло Бренцовичем.
За словами П.Сійятро, в Україні "зростають екстремістські політичні ідеї".
"Це видно із законів, ухвалених Верховною Радою України, які серйозно обмежують права меншин, а також здається, що постійно залякують членів угорської національної громади на Закарпатті", - сказав він.
Глава МЗС підкреслив, що якщо Україна серйозно ставиться до свого вступу в ЄС і НАТО, вона повинна "вміти контролювати екстремістів".
Він також розповів, що у вівторок зустрінеться з верховним комісаром ОБСЄ з прав людини, і підкреслив, що спостережна місія повинна працювати не тільки на сході України, а й на Закарпатті.
Як повідомляв УНН, в ніч на вівторок 27 лютого в Ужгороді підпалили офіс Товариства угорської культури.