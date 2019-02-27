Посла Украины в Саудовской Аравии назначили послом в Йемене
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко назначил чрезвычайного и полномочного Посла Украины в Йеменской Республике. Об этом говорится в Указе Главы государства 44/2019, передает УНН.
"Назначить Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Саудовская Аравия Вахрушева Вадима Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Йеменской Республике по совместительству", - говорится в указе.
Ранее сегодня Президент Украины назначил чрезвычайных и полномочных послов Украины в Латвийской и Азербайджанской Республиках.
Как сообщал УНН, во второй половине 2018 года Украина назначила послов в девяти странах и освободила в двух.