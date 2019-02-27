Посла України в Саудівській Аравії призначили послом у Ємені
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко призначив надзвичайного і повноважного Посла України в Єменській Республіці. Про це зазначається в Указі Глави держави 44/2019, передає УНН.
“Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Саудівська Аравія Вахрушева Вадима Володимировича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Єменській Республіці за сумісництвом”, — йдеться в указі.
Раніше сьогодні Президент України призначив надзвичайних і повноважних Послів України в Латвійській та Азербайджанській Республіках.
Як повідомляв УНН, у другій половині 2018 року Україна призначила послів у дев’яти країнах та звільнила у двох.