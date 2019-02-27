Посла України в Саудівській Аравії призначили послом у Ємені

“Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Саудівська Аравія Вахрушева Вадима Володимировича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Єменській Республіці за сумісництвом”, — йдеться в указі.

Раніше сьогодні Президент України призначив надзвичайних і повноважних Послів України в Латвійській та Азербайджанській Республіках.

Як повідомляв УНН, у другій половині 2018 року Україна призначила послів у дев’яти країнах та звільнила у двох.