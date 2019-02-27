Україна призначила двох послів

Так, Послом України в Латвійській Республіці було призначено Міщенка Олександра Павловича. Послом України в Азербайджанській Республіці призначили Каневського Владислава Володимировича.

Нагадаємо, 11 лютого Президент України Петро Порошенко прийняв вірчі грамоти у послів Ісламської Республіки Пакистан, Турецької Республіки та Японії.

Як повідомляв УНН, у другій половині 2018 року Україна призначила послів у дев’яти країнах та звільнила у двох.