Україна призначила двох послів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко призначив надзвичайних і повноважних Послів України в Латвійській та Азербайджанській Республіках. Про це зазначається в Указах Глави держави 45/2019 та 46/2019, передає УНН.
Так, Послом України в Латвійській Республіці було призначено Міщенка Олександра Павловича. Послом України в Азербайджанській Республіці призначили Каневського Владислава Володимировича.
Нагадаємо, 11 лютого Президент України Петро Порошенко прийняв вірчі грамоти у послів Ісламської Республіки Пакистан, Турецької Республіки та Японії.
Як повідомляв УНН, у другій половині 2018 року Україна призначила послів у дев’яти країнах та звільнила у двох.