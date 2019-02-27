Украина назначила двух послов

Так, Послом Украины в Латвийской Республике был назначен Мищенко Александр Павлович. Послом Украины в Азербайджанской Республике назначен Каневский Владислава Владимировича.

Напомним, 11 февраля Президент Украины Петр Порошенко принял верительные грамоты у послов Исламской Республики Пакистан, Турецкой Республики и Японии.

Как сообщал УНН, во второй половине 2018 года Украина назначила послов в девяти странах и уволила в двух.