Украина назначила двух послов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко назначил чрезвычайных и полномочных послов Украины в Латвийской и Азербайджанской Республиках. Об этом говорится в указах главы государства 45/2019 и 46/2019, передает УНН.
Так, Послом Украины в Латвийской Республике был назначен Мищенко Александр Павлович. Послом Украины в Азербайджанской Республике назначен Каневский Владислава Владимировича.
Напомним, 11 февраля Президент Украины Петр Порошенко принял верительные грамоты у послов Исламской Республики Пакистан, Турецкой Республики и Японии.
Как сообщал УНН, во второй половине 2018 года Украина назначила послов в девяти странах и уволила в двух.