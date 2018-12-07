Президент звільнив посла в Сенегалі, Габоні, Кот-д’Івуарі та Ліберії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко звільнив Олександра Овчарова з посади посла України в Республіці Сенегал, Габонській Республіці, Республіці Кот-д'Івуар і Республіці Ліберія за сумісництвом. Про це зазначається в Указі Глави держави 418/2018, передає УНН.
“Звільнити Овчорова Олександра Євгеновича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Сенегал, а також з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України у Габонській Республіці, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Кот-д’Івуар та Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Ліберія за сумісництвом”, — йдеться у документі.
Нагадаємо, Президент Петро Порошенко призначив послом України в Грецькій Республіці Сергія Шутенка.