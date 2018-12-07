Президент уволил посла в Сенегале, Габоне, Кот-д'Ивуаре и Либерии
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко уволил Александра Овчарова от должности посла Украины в Республике Сенегал, Габонской Республике, Кот-д'Ивуар и Республике Либерия по совместительству. Об этом говорится в Указе Главы государства 418/2018, передает УНН.
"Освободить Овчорова Александра Евгеньевича от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Сенегал, а также с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Габонской Республике, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Кот-д'Ивуар и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Либерия по совместительству", - говорится в документе.
Напомним, Президент Петр Порошенко назначил послом Украины в Греческой Республике Сергея Шутенко.