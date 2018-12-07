Президент уволил посла в Сенегале, Габоне, Кот-д'Ивуаре и Либерии

"Освободить Овчорова Александра Евгеньевича от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Сенегал, а также с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Габонской Республике, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Кот-д'Ивуар и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Либерия по совместительству", - говорится в документе.

Напомним, Президент Петр Порошенко назначил послом Украины в Греческой Республике Сергея Шутенко.