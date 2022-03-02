Посла Украины аплодисментами встретили в парламенте Соединенного Королевства
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Посла Украины Вадима Пристайко встретили аплодисментами в парламенте Соединенного Королевства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Embassy of Ukraine to the UK.
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"Ваше Высокопревосходительство, мы обычно не позволяем аплодировать в этом зале, но по этому случаю Палата представителей имеет право продемонстрировать наше уважение и поддержку вашей страны и ее народа в самые сложные времена", - сказал спикер палаты общин сэр Линдси Хойл.
Напомним
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