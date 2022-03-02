Посла Украины аплодисментами встретили в парламенте Соединенного Королевства

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"Ваше Высокопревосходительство, мы обычно не позволяем аплодировать в этом зале, но по этому случаю Палата представителей имеет право продемонстрировать наше уважение и поддержку вашей страны и ее народа в самые сложные времена", - сказал спикер палаты общин сэр Линдси Хойл.

Напомним

Великобритания намерена арестовывать недвижимость и яхты российских олигархов.