Посла України оплесками зустріли у парламенті Сполученого Королівства
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Посла України Вадима Пристайка зустріли оплесками у парламенті Сполученого Королівства. Про це повідомляє УНН з посиланням на Embassy of Ukraine to the UK.
Цитата
"Ваша Високоповажносте, ми зазвичай не дозволяємо аплодувати в цій залі, але з цієї нагоди Палата представників має право продемонструвати нашу повагу та підтримку вашої країни та її народу в найскладніші часи", - сказав спікер палати громад сер Ліндсі Гойл.
Нагадаємо
Велика Британія має намір заарештовувати нерухомість та яхти російських олігархів.