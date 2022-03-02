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Посла України оплесками зустріли у парламенті Сполученого Королівства

Посла України оплесками зустріли у парламенті Сполученого Королівства

Київ • УНН

 • 132228 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Посла України Вадима Пристайка зустріли оплесками у парламенті Сполученого Королівства. Про це повідомляє УНН з посиланням на Embassy of Ukraine to the UK.

Цитата

"Ваша Високоповажносте, ми зазвичай не дозволяємо аплодувати в цій залі, але з цієї нагоди Палата представників має право продемонструвати нашу повагу та підтримку вашої країни та її народу в найскладніші часи", - сказав спікер палати громад сер Ліндсі Гойл.

Нагадаємо

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