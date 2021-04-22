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Усиленный карантин в Киевской области продлили до 30 апреля

Усиленный карантин в Киевской области продлили до 30 апреля

Киев  •  УНН

 • 13222 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. В Киевской области усиленный карантин решили продлить до 30 апреля. Соответствующее решение было принято обласной комиссией ТЭБ и ЧС, передает УНН.

Цитата

"Ситуация с заболеванием COVID-19 в нашей области пока остается сложной. По данным областного лабораторного центра, только за последние сутки зафиксировано 877 новых случаев заболевания. Количество госпитализации также остается на высоком уровне. Поэтому комиссия приняла решение продлить дополнительные противоэпидемические мероприятия в области еще на неделю до 30 апреля", - сообщил первый заместитель председателя Киевской ОГА Дмитрий Назаренко.

Детали

Решение комиссии предусматривает продление до 30 апреля дополнительных противоэпидемических действий, принятых 2 апреля. А именно отдельным территориям Киевской области в зависимости от эпидемического состояния:

- рекомендовать в зависимости от эпидемического состояния на отдельных территориях решениями местных комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС приостанавливать образовательный процесс в учреждениях дошкольного, общего среднего и внешкольного образования всех типов и форм собственности;
- позволить с учетом загруженности увеличивать или уменьшать количество общественного транспорта, а также интервал движения на внутриобластных автобусных маршрутах, кроме таких часов: с 7:00 по 10:00, с 16:00 до 20:00;
- осуществлять перевозки пассажиров в количестве 50%, что предусмотренно технической характеристикой транспортного средства и определено в его регистрационных документах;
- проинформировать жителей Киевской области об изменениях в графиках перевозок;
- рекомендовать руководителям предприятий торговли приоритетное обслуживание с 10:00 до 12:00 пожилых людей.

Добавим

Кроме того, на территории Киевской области продолжают действовать все противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня.

Напомним

В Украине зафиксировано уже 1,99 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 21 апреля, - 16,2 тысячи, больше всего с начала недели. Летальных случаев за сутки - 470. В то же время тех, кто выздоровел третий день подряд больше, чем заболевших.

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