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Посилений карантин у Київській області продовжили до 30 квітня

Посилений карантин у Київській області продовжили до 30 квітня

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. У Київській області посилений карантин вирішили продовжити до 30 квітня. Відповідне рішення було прийнято обласною комісією ТЕБ та НС, передає УНН

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"Ситуація із захворюванням на COVID-19 в нашій області поки що залишається складною. За даними обласного лабораторного центру, тільки за останню добу зафіксовано 877 нових випадків захворювання. Кількість госпіталізації також залишається на високому рівні. Тому комісія прийняла рішення продовжити додаткові протиепідемічні заходи в області ще на тиждень до 30 квітня", – повідомив перший заступник голови Київської ОДА Дмитро Назаренко.

Деталі 

Рішення комісії передбачає продовження до 30 квітня додаткових протиепідемічних дій, прийнятих 2 квітня. А саме окремим територіям Київщини залежно від епідемічного стану:

- рекомендувати в залежності від епідемічного стану на окремих територіях рішеннями місцевих комісій з питань ТЕБ і НС призупиняти освітній процес у закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти усіх типів та форм власності;
- дозволити з урахуванням завантаженості збільшувати або зменшувати кількість громадського транспорту, а також інтервал руху на внутрішньообласних автобусних маршрутах, крім таких годин: із 07:00 по 10:00, із 16:00 до 20:00;
- здійснювати перевезення пасажирів у кількості 50%, що передбачена технічною характеристикою транспортного засобу i визначена в його реєстраційних документах;
- проінформувати жителів Київщини про зміни в графіках перевезень;
- рекомендувати керівникам закладів торгівлі пріоритетне обслуговування з 10:00 до 12:00 людей похилого віку.

Додамо

Крім того, на території Київщини продовжують діяти всі протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного" рівня.

Нагадаємо

В Україні зафіксовано вже 1,99 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 21 квітня, - 16,2 тисячі, найбільше з початку тижня. Летальних випадків за добу - 470. Водночас одужалих третій день поспіль більше, ніж захворілих.

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