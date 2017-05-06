Поисковая миссия за время работы вернула более 1,2 тыс. тел и фрагментов погибших бойцов АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. С начала работы поисковой миссии ВСУ "Эвакуация 200" удалось вернуть более 1200 тел и фрагментов погибших украинских военных. Об этом сообщил координатор поисковой миссии Михаил Котелевский в эфире "112 Украина", передает УНН.
"В течение работы с сентября 2014 года в рамках гуманитарного проекта ВСУ "Эвакуация 200" нам удалось вернуть к месту окончательного захоронения более 1200 тел и фрагментов погибших украинских защитников", - сообщил М.Котелевский.
Напомним, 6 мая тела трех погибших украинских военнослужащих, которые ценой собственной жизни спасли раненого боевого собрата в зоне АТО, возвращено на подконтрольную Украины территорию.