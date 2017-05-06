Пошукова місія за час роботи повернула більше 1,2 тис. тіл і фрагментів загиблих бійців АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. З початку роботи пошуковій місії ЗСУ "Евакуація 200" вдалось повернути більше 1200 тіл і фрагментів загиблих українських військових. Про це повідомив координатор пошукової місії Михайло Котелевський в ефірі "112 Україна", передає УНН.
"Протягом роботи з вересня 2014 року в рамках гуманітарного проекту ЗСУ "Евакуація 200" нам вдалося повернути до місця остаточного поховання більше 1200 тіл і фрагментів загиблих українських захисників", - повідомив М.Котелевський.
Нагадаємо, 6 травня тіла трьох загиблих українських військовослужбовців, які ціною власного життя врятували пораненого бойового побратима в зоні АТО, повернуто на підконтрольну Україні територію.