Поиски капитана судна "Норд" продолжаются
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Поиски капитана российского судна "Норд" Владимира Горбенко продолжаются. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции Запорожской области.
"Сейчас продолжается досудебное расследование", - прокомментировали в полиции.
Как сообщал УНН, в Мелитопольском отделе полиции ГУНП в Запорожской области следователи открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины в связи с исчезновением капитана российского судна "Норд" Владимира Горбенко.
Ранее сообщалось, что Нацполиция проверяет информацию об исчезновении капитана рыболовного судна "Норд", задержанного в Украине. При этом, спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская сообщила, что сведений о задержании капитана сотрудниками СБУ нет.
Напомним, адвокат Максим Могильницкий сообщил, что капитан рыболовного судна "Норд" Владимир Горбенко пропал без вести: с 26 января он не выходит на связь.