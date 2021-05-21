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Распространение COVID-19 в Украине: в "оранжевой" зоне - только один регион

Киев • УНН

 • 21322 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. В Украине самый высокий уровень распространения коронавируса по регионам - в Донецкой области, где установлен сегодня "оранжевый" уровень эпидопасности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

Распространение COVID-19 в Украине: в "оранжевой" зоне - только один регион

Детали

Так, в Украине установлен "желтый" уровень эпидопасности распространения COVID-19, а исключение - только Донецкая область, которая находится в "оранжевой" карантинной зоне.

Ситуация в регионах:

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. В Минздраве отмечали, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 июня.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

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