Должностным лицам "Ощадбанка" сообщили о подозрении в присвоении 2,2 млн грн

"Под процессуальным руководством прокуратуры Кировоградской области управляющему отделением и ведущему экономисту одного из отделений "Ощадбанка" сообщено о подозрении в организации преступной схемы присвоения средств с текущих и депозитных счетов клиентов (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Указано, что по данным следствия, управляющий районным отделением вероятно в сговоре с ведущим экономистом в течение 2016-2018 годов присваивали средства клиентов банка, путем проведения необоснованных операций, в том числе безналичного перечисления средств с депозитных счетов на подставные карточные счета по поддельным документам.

"В результате таких действий пострадали 72 человека - в подавляющем большинстве это пенсионеры и дети с инвалидностью. Общая сумма присвоенных по указанной схеме средств составила более 2,2 млн грн", - добавили в пресс-службе.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, киберполиция задержала мужчину за похищение более 1 млн грн с банковских карт.