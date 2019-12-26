Посадовцям “Ощадбанку” повідомили про підозру у привласненні 2,2 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Прокуратура повідомила посадовцям “Ощадбанку” про підозру у привласненні вкладів пенсіонерів та дітей з інвалідністю на загальну суму 2,2 млн грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Генеральної прокуратури України.
“За процесуального керівництва прокуратури Кіровоградської області керуючому відділенням та провідному економісту одного з відділень „Ощадбанку“ повідомлено про підозру в організації злочинної схеми привласнення коштів з поточних та депозитних рахунків клієнтів (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200 КК України)”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що за даними слідства, керуючий районним відділенням ймовірно у змові з провідним економістом протягом 2016-2018 років привласнювали кошти клієнтів банку, шляхом проведення безпідставних операцій, в тому числі безготівкового перерахування коштів з депозитних рахунків на підставні карткові рахунки за підробними документами.
“У результаті таких дій постраждало 72 особи — у переважній більшості це пенсіонери та діти з інвалідністю. Загальна сума привласнених за вказаною схемою коштів склала понад 2,2 млн грн”, — додали у пресслужбі.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, кіберполіція затримала чоловіка за викрадення понад 1 млн грн з банківських карт.