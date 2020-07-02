Чиновника подозревают в вымогательстве взятки за должность в государственной лаборатории

“За процессуального руководства Харьковской местной прокуратуры № 2 сообщено о подозрении и.о. директора одной из государственных лабораторий в сфере потребительского рынка за совершение действий должностным лицом, занимающим ответственное положение, направленных на получение неправомерной выгоды путем вымогательства последним за несовершение таким должностным лицом в интересах того, кто дает выгоду, определенных действий с использованием предоставленной ему власти и служебного положения (ч. 3 ст. 368 УК Украины)”, — говорится в сообщении.

Так, досудебным расследованием установлено, что исполняющий обязанности директора одной из государственных лабораторий потребительского рынка сообщил своей подчиненной, что, по его мнению, она ненадлежащим образом выполняет свои служебные обязанности, в связи с чем он имеет целью рассмотреть вопрос о замещения или даже освобождение ее от занимаемой должности.

“Также чиновник отметил, что для того, чтобы она оставалась в должности заведующего этого структурного подразделения, ей нужно передать неправомерную выгоду в сумме 300 тысяч гривен”, — отмечается в сообщении.

Сообщается, что в дальнейшем он сообщил подчиненной, что она обязана предоставить ему денежные средства в размере 60 тысяч гривен за то, что он позволит ей работать на занимаемой руководящей должности в мае 2020 года, а в случае непредоставления средств женщина будет уволена с занимаемой должности, поскольку есть претенденты, которые способны заплатить 80 тысяч гривен в месяц за пребывание на указанной должности.

“Чиновник разоблачены 1 июля представляют в служебном кабинете. На основании постановления следственного судьи с целью установления истины по делу проведен обыск по месту его работы”, — говорится в сообщении.

Кроме того, в настоящее время решается вопрос об отстранении подозреваемого от занимаемой должности и избрании ему меры пресечения.

Напомним, правоохранители задержали на взятке заведующего кафедрой одного из вузов Ровно, которая получила 700 долл. и 1400 грн за содействие в сдаче группой студентов государственных экзаменов и выдачи дипломов об окончании обучения.