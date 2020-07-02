Посадовця підозрюють у вимаганні хабара за посаду в державній лабораторії

“За процесуального керівництва Харківської місцевої прокуратури № 2 повідомлено про підозру в.о. директора однієї з державних лабораторій у сфері споживчого ринку за вчинення дій службовою особою, яка займає відповідальне становище, спрямованих на отримання неправомірної вигоди шляхом вимагання останньої за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає вигоду, певних дій з використанням наданої їй влади та службового становища (ч. 3 ст. 368 КК України)”, — йдеться в повідомленні.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що виконуючий обов’язки директора однієї з державних лабораторій споживчого ринку повідомив своїй підлеглій, що, на його думку, вона неналежно виконує свої службові обов’язки, у зв’язку з чим він має на меті розглянути питання щодо заміщення або навіть звільнення її із займаної посади.

“Також посадовець зазначив, що для того, щоб вона залишалась на посаді завідувача цього структурного підрозділу, їй потрібно передати неправомірну вигоду у сумі 300 тисяч гривень”, — зазначається в повідомленні.

Повідомляється, що у подальшому він повідомив підлеглій, що вона зобов’язана надати йому грошові кошти у розмірі 60 тисяч гривень за те, що він дозволить їй працювати на займаній керівній посаді у травні 2020 року, а в разі ненадання коштів жінку буде звільнено з займаної посади, оскільки є претенденти, які спроможні заплатити 80 тисяч гривень на місяць за перебування на вказаній посаді.

“Посадовця викрито 1 липня у службовому кабінеті. На підставі ухвали слідчого судді з метою встановлення істини по справі проведено обшук за місцем його роботи”, — йдеться в повідомленні.

Окрім того, на даний час вирішується питання про відсторонення підозрюваного від займаної посади та обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, правоохоронці затримали на хабарі завідувача кафедри одного з ВНЗ Рівного, яка отримала 700 дол. та 1400 грн за сприяння у здачі групою студентів державних іспитів та видачі дипломів про закінчення навчання.