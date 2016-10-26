Служащего миграционной службы будут судить во Львове за взяточничество

Прокуратура Львовской области завершила досудебное расследование в уголовном производстве по обвинению начальника одного из отделов Главного управления Государственной миграционной службы во Львовской области в получении 600 долларов неправомерной выгоды.

За указанные средства чиновник обещал посодействовать в оформлении документов для въезда иностранных граждан на территорию Украины.

Обвинительный акт в отношении правонарушителя по ч.2 ст.369-2 (принятие обещания и получения неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функции государства) УКУ направили в суд.

Справка: за совершение указанного уголовного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.