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15 марта, 19:03 • 116401 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170365 просмотра

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15 марта, 13:22 • 140306 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132578 просмотра

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15 марта, 10:46 • 101993 просмотра

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Служащего миграционной службы будут судить во Львове за взяточничество

Киев • УНН

 • 6299 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Во Львове будут судить начальника отдела миграционной службы по обвинению в получении неправомерной выгоды в сумме 600 долл. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Львовской области.

Прокуратура Львовской области завершила досудебное расследование в уголовном производстве по обвинению начальника одного из отделов Главного управления Государственной миграционной службы во Львовской области в получении 600 долларов неправомерной выгоды.

За указанные средства чиновник обещал посодействовать в оформлении документов для въезда иностранных граждан на территорию Украины.

Обвинительный акт в отношении правонарушителя по ч.2 ст.369-2 (принятие обещания и получения неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функции государства) УКУ направили в суд.

Справка: за совершение указанного уголовного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

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