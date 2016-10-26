Посадовця міграційної служби судитимуть у Львові за хабарництво
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У Львові судитимуть начальника відділу міграційної служби за обвинуваченням в одержанні неправомірної вигоди у сумі 600 дол. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.
Прокуратурою Львівської області завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за обвинуваченням начальника одного з відділів головного управління Державної міграційної служби у Львівській області в одержанні 600 доларів неправомірної вигоди.
За вказані кошти посадовець обіцяв посприяти в оформленні документів для в’їзду іноземних громадян на територію України.
Обвинувальний акт стосовно правопорушника за ч.2 ст.369-2 (прийняття обіцянки та одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функції держави) ККУскеровано до суду.
Довідково: за вчинення вказаного кримінального правопорушення передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.