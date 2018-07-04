Чиновника Кировоградской ОГА задержан на взятке

Чиновник требовал от физического лица 10 тыс. грн. при содействии и ускорения подписания договора на поставку и монтаж оборудования.

4 июля взяточницу задержали во время получения неправомерной выгоды.

Продолжается досудебное расследование уголовного производства, начатого по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятие, предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5-ти до 10-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет, с конфискацией имущества.

Напомним, 2 июля военная прокуратура при получении взятки в 2 тыс. долларов США задержала руководителя отдела Держгеокадастру с сообщником.