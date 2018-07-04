Чиновника Кировоградской ОГА задержан на взятке
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Оперативники Управления защиты экономики в Кировоградской области совместно со следователями областной полиции под процессуальным руководством прокуратуры Кировоградской области разоблачили руководителя одного из отделов Кировоградской ОГА во взяточничестве, передает УНН.
Чиновник требовал от физического лица 10 тыс. грн. при содействии и ускорения подписания договора на поставку и монтаж оборудования.
4 июля взяточницу задержали во время получения неправомерной выгоды.
Продолжается досудебное расследование уголовного производства, начатого по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятие, предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5-ти до 10-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет, с конфискацией имущества.
Напомним, 2 июля военная прокуратура при получении взятки в 2 тыс. долларов США задержала руководителя отдела Держгеокадастру с сообщником.