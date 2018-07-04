Посадовця Кіровоградської ОДА затримано на хабарі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Оперативники Управління захисту економіки у Кіровоградській області спільно зі слідчими обласної поліції під процесуальним керівництвом прокуратури Кіровоградської області викрили очільника одного з відділів Кіровоградської ОДА у хабарництві, передає УНН.
Посадовець вимагала від фізичної особи 10 тис. грн. за сприяння та прискорення підписання договору на постачання і монтаж відповідного обладнання.
4 липня хабарницю затримано під час отримання неправомірної вигоди.
Триває досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття, пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5-ти до 10-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років, з конфіскацією майна.
Нагадаємо, 2 липня військова прокуратура під час отримання хабара у 2 тис. доларів США затримала керівника відділу Держгеокадастру зі спільником.