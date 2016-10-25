Чиновник использовал мать для присвоения бюджетных средств в Кировоградской области

Так, чиновник зарегистрировал свою мать, которая страдает психическими заболеваниями, как физическое лицо-предпринимателя. В дальнейшем он, как представитель поселкового совета, заключал с указанным фиктивным предпринимателем договоры подряда на выполнение ремонтных работ по значительно завышенной стоимости и перечислял бюджетные средства за их выполнение.

По этой схеме с начала года мужчине удалось присвоить 517 тыс. грн.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Если вина чиновника будет доказана ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Досудебное расследование в настоящее время продолжается.