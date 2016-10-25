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Посадовець використав матір для привласнення бюджетних коштів на Кіровоградщині

Посадовець використав матір для привласнення бюджетних коштів на Кіровоградщині

Київ • УНН

 • 8356 перегляди

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Новомиргородський відділ прокуратури на Кіровоградщині викрив злочинні дії посадової особи Капітанівської селищної ради, який привласнив понад півмільйона гривень бюджетних коштів. Про це проінформували в прокуратурі Кіровоградської області, повідомляє УНН.

Так, посадовець зареєстрував свою матір, яка страждає на психічні захворювання, як фізичну особу-підприємця. В подальшому він, як представник селищної ради, укладав з зазначеним фіктивним підприємцем договори підряду на виконання ремонтних робіт за значно завищеною вартістю та перераховував бюджетні кошти за їх виконання.

За цією схемою з початку року чоловікові вдалось привласнити 517 тис. грн.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Якщо вину посадовця буде доведено йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Досудове розслідування на цей час триває.

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