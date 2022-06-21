Чиновник "Укрэнерго" в Донецкой области перешел на сторону врага: ему сообщено о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Начальник отдела одного из региональных центров обслуживания сети ЧАО «НЭК «Укрэнерго» уведомлен о подозрении в пособничестве государству-агрессору. Об этом информирует Киевская городская прокуратура, пишет УНН.
Детали
Согласно материалам следствия, чиновник, находясь на временно оккупированной территории Донецкой области, добровольно согласился на сотрудничество с оккупационными властями и дал свое согласие на занятие должности директора созданного оккупационными "властями" предприятия – так называемых «Мариупольских магистральных электрических сетей Государственного унитарного предприятия «днр» «Государственная магистральная сетевая компания».
После назначения на указанную должность подозреваемый совместно с руководством так называемой «днр», как указано, совершал действия, направленные на отключение мощностей электрической энергии от Объединенной энергетической системы Украины, самовольную передачу линий электроснабжения и подстанций оккупационным "властям", для удовлетворения их потребностей.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет СУ ГУНП в Киеве, по материалам Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины.
Дополнение
5 мая украинские следователи сообщили о подозрении в государственной измене начальнику учреждения наказания в Херсонской области.