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Чиновник "Укрэнерго" в Донецкой области перешел на сторону врага: ему сообщено о подозрении

Киев • УНН

 • 163525 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Начальник отдела одного из региональных центров обслуживания сети ЧАО «НЭК «Укрэнерго» уведомлен о подозрении в пособничестве государству-агрессору. Об этом информирует Киевская городская прокуратура, пишет УНН.

Детали

Согласно материалам следствия, чиновник, находясь на временно оккупированной территории Донецкой области, добровольно согласился на сотрудничество с оккупационными властями и дал свое согласие на занятие должности директора созданного оккупационными "властями" предприятия –  так называемых «Мариупольских магистральных электрических сетей Государственного унитарного предприятия «днр» «Государственная магистральная сетевая компания».

После назначения на указанную должность подозреваемый совместно с руководством так называемой «днр», как указано, совершал действия, направленные на отключение мощностей электрической энергии от Объединенной энергетической системы Украины, самовольную передачу линий электроснабжения и подстанций оккупационным "властям", для удовлетворения их потребностей.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет СУ ГУНП в Киеве, по материалам Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины.

Дополнение

5 мая украинские следователи сообщили о подозрении в государственной измене начальнику учреждения наказания в Херсонской области.

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