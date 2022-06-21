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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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Посадовець “Укренерго” на Донеччині перейшов на бік ворога: йому повідомлено про підозру

Посадовець “Укренерго” на Донеччині перейшов на бік ворога: йому повідомлено про підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Начальнику відділу одного із регіональних центрів обслуговування мережі ПрАТ «НЕК «Укренерго» повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору. Про це інформує Київська міська прокуратура, пише УНН.

Деталі

Згідно із матеріалами слідства, посадовець, перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, добровільно погодився на співпрацю з окупаційною владою та надав свою згоду на зайняття посади директора створеного окупаційною "владою" підприємства –  так званих «Маріупольських магістральних електричних мереж Державного унітарного підприємства «днр» «Державна магістральна мережева компанія».

Після призначення на вказану посаду підозрюваний спільно з керівництвом так званої «днр», як вказано, вчиняв дії, спрямовані на вимкнення потужностей електричної енергії від Об’єднаної енергетичної системи України, самовільної передачі ліній електропостачання та підстанцій окупаційній "владі", для задоволення їх потреб.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює СУ ГУНП у місті Києві, за матеріалами Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України.

Доповнення

5 травня українські слідчі повідомили про підозру у державній зраді начальнику установи покарання у Херсонській області.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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