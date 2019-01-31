Чиновник Госгеокадастра требовал у бойца АТО 33 тыс. долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Чиновник Главного управления Госгеокадастра во Львовской области погорел на вымогательстве взятки у участника АТО. Об этом сообщает отдел коммуникации военной прокуратуры, передает УНН.
"Сегодня, 31 января 2019 года, под процессуальным руководством военной прокуратуры Львовского гарнизона по материалам и совместно с оперативными сотрудниками Управления защиты экономики во Львовской области задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды заместителем начальника Главного управления Госгеокадастра во Львовской области", - говорится в сообщении.
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Чиновник требовал от участника АТО 32 тыс. 500 долларов США за передачу в собственность земельного участка площадью 0,12 га. В настоящее время проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия.
Решаются вопросы о задержании чиновника, сообщение ему о подозрении и обращения в суд об избрании меры пресечения.
Напомним, сотрудники СБУ разоблачили на взятке сотрудницу Центра предоставления услуг участникам боевых действий Львовского городского совета.