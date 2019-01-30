Чиновник Держеконагляду вимагав хабар землею
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Начальника управління Державного екологічного нагляду у Житомирській області викрили на хабарі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.
"Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав від представника одного із садівничих кооперативів регіону передати йому у постійне користування чотири земельні ділянки мінімальною вартістю сто двадцять тисяч гривень. За це чиновник обіцяв не проводити перевірок та не накладати штраф за фактами несанкціонованих порубок лісу на території кооперативу невстановленими особами", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці затримали зловмисника на робочому місці після передачі документів про вступ до кооперативу та прав на користування земельними ділянками з можливістю подальшої їх приватизації.
У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 КК України - одержання хабара, - вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, на хабарі затримали оперативного працівника ГУ військової контррозвідки СБУ та командира однієї з військових частин, розташованої в зоні проведення ООС.