Чиновник Госэконадзора требовал взятку землей
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Начальника управления Государственного экологического надзора в Житомирской области разоблачили на взятке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.
"Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал от представителя одного из садоводческих кооперативов региона передать ему в постоянное пользование четыре земельных участка минимальной стоимостью сто двадцать тысяч гривен. За это чиновник обещал не проводить проверок и не накладывать штраф по фактам несанкционированных порубок леса на территории кооператива неустановленными лицами", - говорится в сообщении.
Правоохранители задержали злоумышленника на рабочем месте после передачи документов о вступлении в кооператив и прав на пользование земельными участками с возможностью последующей их приватизации.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 УК Украины - получение взятки, - решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.
Напомним, на взятке задержали оперативного работника ГУ военной контрразведки СБУ и командира одной из воинских частей, расположенной в зоне проведения ООС.