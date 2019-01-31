Посадовець Держгеокадастру вимагав у бійця АТО 33 тис. доларів

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Посадовець Головного управління Держгеокадастру у Львівській області погорів на вимаганні хабара в учасника АТО. Про це повідомляє відділ комунікації військової прокуратури, передає УНН.

"Сьогодні, 31 січня 2019 року за процесуального керівництва військової прокуратури Львівського гарнізону за матеріалами та спільно з оперативними співробітниками Управління захисту економіки у Львівській області задокументовано факт вимагання та отримання неправомірної вигоди заступником начальника Головного управління Держгеокадастру у Львівській області", - йдеться у повідомленні.

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Посадовець вимагав від учасника АТО 32 500 доларів США за передачу у власність земельної ділянки площею 0,12 га. На даний час проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії.

Вирішуються питання про затримання посадовця, повідомлення йому про підозру та звернення до суду щодо обрання міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, співробітники СБУ викрили на хабарі працівницю Центру надання послуг учасникам бойових дій Львівської міської ради.

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