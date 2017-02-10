Чиновник Госгеокадастра в Днепре требовал 364 тыс. грн взятки
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Чиновника главного управления Госгеокадастра в Днепропетровской области, который требовал и получил 364 тыс. гривен, задержали сотрудники Нацполиции, военной прокуратуры совместно с Антикоррупционным отделом Госгеокадастра. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Нацполиции.
Так, отмечается, что чиновник Главного управления Госгеокадастра в Днепропетровской области согласился предоставить проектную документацию и передать 20 га земли в собственность фермерского хозяйства. Однако за ускорение процедуры оформления чиновник попросил "символическую плату" - 364 тыс. гривен.
Правоохранители задержали чиновника и изъяли пакет с деньгами, который он получил от представителя фермерского хозяйства за решение земельного вопроса. По его словам, эти средства он должен был передать руководителю госучреждения.
Кроме того, во время проведения обыска служебного кабинета изъяли изготовленную документацию на выделение земельных участков на территории Днепропетровского района.
По факту вымогательства неправомерной выгоды должностным лицом областного управления Госгеокадастра военной прокуратурой было открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины.
Проверяется причастность к коррупционной деятельности других работников государственного учреждения.
Как сообщал УНН, прокурора Днепропетровской местной прокуратуры поймали на взяточничестве.