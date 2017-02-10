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Посадовець Держгеокадастру у Дніпрі вимагав 364 тис. грн. хабара

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. Посадовця головного Управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області, який вимагав та отримав 364 тисячі гривень, затримали співробітники Нацполіції, військової прокуратури спільно з Антикорупційним відділом Держгеокадастру. Про це УНН повідомили в прес-службі Нацполіції.

Посадовець Держгеокадастру у Дніпрі вимагав 364 тис. грн. хабара

Так, зазначається, що посадовець Головного Управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області погодився надати проектну документацію та передати 20 га землі у власність фермерського господарства. Проте за прискорення процедури оформлення чиновник попросив “символічну плату” — 364 тисячі гривень.

Правоохоронці затримали посадовця та вилучили пакет із грошима, який він одержав від представника фермерського господарства за вирішення земельного питання. За його словами, ці кошти він повинен був передати керівнику держустанови.

Окрім того, під час проведення обшуку службового кабінету було вилучено виготовлену документацію на виділення земельних ділянок на території Дніпропетровського району.

За фактом вимагання неправомірної вигоди службовою особою обласного управління Держгеокадастру військовою прокуратурою було відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України.

Перевіряється причетність до корупційної діяльності інших працівників державної установи.

Як повідомляв УНН, прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури спіймали на хабарництві.

Українські Національні Новини

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