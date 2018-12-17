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Должность главы Украероруха освободится до Нового года

Киев • УНН

 • 9373 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Министерство инфраструктуры Украины обещает рассмотреть вопрос об увольнении Дмитрия Бабейчука с должности главы госпредприятия “Украэрорух” до конца 2018 года. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Счетной палаты.

Должность главы Украероруха освободится до Нового года

Аудиторы считают, что Бабейчук не справился с вверенным ему ведомством, более того допустил ряд злоупотреблений, взаимоисключающих возможность его дальнейшего пребывания в должности.

Все это подробно они описали в своем отчете по результату комплексной проверки госпредприятия. Помимо увольнения Бабейчука, Счетная палата также рекомендовала министерству Владимира Омеляна разобраться с имуществом ГП “Украэрорух”, которым на сегодня распоряжаются неэффективно.

Министерство инфраструктуры в свою очередь пообещало решить все эти вопросы до Нового года.

"Мининфраструктуры и Украэрорух определили, что большинство мероприятий по рекомендациям Счетной палаты, в частности, реорганизация Государственного учреждения "Государственный авиационный медицинский центр гражданской авиации Украины”, внесение изменений в контракт руководителя, возмещение средств, излишне полученных директором Украэроруха Бабийчуком Д. в 2016 году, расторжение контракта с Бабийчуком Д., оформление прав на земельные участки, принятие мер по эффективному распоряжению имуществом, которое не используется и другое - будут выполнены до 31.12. 2018", - сообщили в Счетной палате.

Напомним, Счетная палата выявила неэффективное использование средств в ГП “Украерорух” на сумму 800 млн грн.

В то же время, о возможной коррупции Бабейчука уже год заявляет коллектив госпредприятия. 

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