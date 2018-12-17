Посада глави Украероруху звільниться до Нового року

$41.400.13
45.840.29
ukru
Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони
05:00 • 2294 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 32369 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 72891 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 59805 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 74842 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 91365 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 86728 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 172408 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 100046 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 72616 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+2°
1.3м/с
68%
Популярнi новини

росіяни знайшли слабкі місця в обороні: у DeepState повідомили про активні просування ворога

11 квітня, 19:39 • 11100 перегляди

На ТОТ Запоріжжя набирає обертів мілітаризація молоді, – Центр нацсротиву

11 квітня, 20:03 • 10135 перегляди

армія рф впритул підійшла до адмінкордону Дніпропетровської області: карти DeepState

11 квітня, 23:07 • 16213 перегляди

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

01:47 • 7114 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

02:06 • 15088 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

05:00 • 2298 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 172408 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 329679 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 262858 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 373741 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 32371 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 16287 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 21509 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 27382 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 48218 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Посада глави Украероруху звільниться до Нового року

Київ • УНН

 • 9373 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Міністерство інфраструктури України обіцяє розглянути питання про звільнення Дмитра Бабейчука з посади глави держпідприємства "Украерорух" до кінця 2018 року. Про це УНН повідомили в прес-службі Рахункової палати.

Посада глави Украероруху звільниться до Нового року

Аудитори вважають, що Бабейчук не впорався з дорученим йому відомством, більш того допустив низку зловживань, що взаємовиключають можливість його подальшого перебування на посаді.

Все це детально вони описали в своєму звіті по результату комплексної перевірки держпідприємства. Крім звільнення Бабейчука, Рахункова палата також рекомендувала міністерству Володимира Омеляна розібратися з майном ДП "Украерорух", яким на сьогодні розпоряджаються неефективно.

Міністерство інфраструктури в свою чергу пообіцяло вирішити всі ці питання до Нового року.

"Мінінфраструктури та Украерорух визначили, що більшість заходів за рекомендаціями Рахункової палати, зокрема, реорганізація Державної установи "Державний авіаційний медичний центр цивільної авіації України", внесення змін до контракту керівника, відшкодування коштів, зайво отриманих директором Украероруху Бабейчуком Д. в 2016 році, розірвання контракту з Бабейчуком Д., оформлення прав на земельні ділянки, вжиття заходів щодо ефективного розпорядження майном, яке не використовується і інше - будть виконані до 31.12.2018", - повідомили в Рахунковій палаті.

Нагадаємо, Рахункова палата виявила неефективне використання коштів в ДП "Украерорух" на суму 800 млн грн.

У той же час, про можливу корупцію Бабейчука вже рік заявляє колектив держпідприємства.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,193.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,568.62