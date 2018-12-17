Посада глави Украероруху звільниться до Нового року
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Міністерство інфраструктури України обіцяє розглянути питання про звільнення Дмитра Бабейчука з посади глави держпідприємства "Украерорух" до кінця 2018 року. Про це УНН повідомили в прес-службі Рахункової палати.
Аудитори вважають, що Бабейчук не впорався з дорученим йому відомством, більш того допустив низку зловживань, що взаємовиключають можливість його подальшого перебування на посаді.
Все це детально вони описали в своєму звіті по результату комплексної перевірки держпідприємства. Крім звільнення Бабейчука, Рахункова палата також рекомендувала міністерству Володимира Омеляна розібратися з майном ДП "Украерорух", яким на сьогодні розпоряджаються неефективно.
Міністерство інфраструктури в свою чергу пообіцяло вирішити всі ці питання до Нового року.
"Мінінфраструктури та Украерорух визначили, що більшість заходів за рекомендаціями Рахункової палати, зокрема, реорганізація Державної установи "Державний авіаційний медичний центр цивільної авіації України", внесення змін до контракту керівника, відшкодування коштів, зайво отриманих директором Украероруху Бабейчуком Д. в 2016 році, розірвання контракту з Бабейчуком Д., оформлення прав на земельні ділянки, вжиття заходів щодо ефективного розпорядження майном, яке не використовується і інше - будть виконані до 31.12.2018", - повідомили в Рахунковій палаті.
Нагадаємо, Рахункова палата виявила неефективне використання коштів в ДП "Украерорух" на суму 800 млн грн.
У той же час, про можливу корупцію Бабейчука вже рік заявляє колектив держпідприємства.