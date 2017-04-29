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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Полиция Одессы будет работать на майские праздники в усиленном режиме

Киев • УНН

 • 10638 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 29 апреля. УНН. Более тысячи представителей полиции будут охранять безопасность в Одессе в первой декаде мая. Об этом во время визита в Одессу сообщил первый заместитель Министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, передает корреспондент УНН.

Полиция Одессы будет работать на майские праздники в усиленном режиме

Первый заместитель Министра внутренних дел отметил, что правоохранительные органы не допустят столкновений и провокаций во время массовых мероприятий и сделают все, чтобы организовать надлежащую работу полиции. В этот период на территории Одессы планируется ряд массовых мероприятий, в ходе которых правоохранительные органы обеспечат правопорядок. По словам С.Ярового, координация работы со всеми правоохранительными структурами будет на постоянном контроле руководства Национальной полиции Украины и МВД Украины.

С.Яровой заслушал руководителей структурных подразделений, задействованных в обеспечении охраны общественного порядка и призвал их тесно взаимодействовать с населением и проводить разъяснительную работу о недопустимости нарушений правопорядка.

Также он подчеркнул, что правоохранители приложат все усилия для обеспечения общественной безопасности при проведении мероприятий в г.Одесса.

“Полиция сделает все, чтобы сохранить спокойствие в Одесском регионе. Граждане будут чувствовать себя в безопасности на улицах города ”, - отметил С.Яровой.

Напомним, в праздничный период круглосуточно дежурить 7000 спасателей .

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