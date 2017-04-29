Поліція Одеси працюватиме на травневі свята у посиленому режимі
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 29 квітня. УНН. Понад тисяча представників поліції охоронятимуть безпеку в Одесі у першій декаді травня. Про це під час візиту до Одеси зазначив перший заступник Міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий, передає кореспондент УНН.
Перший заступник Міністра внутрішніх справ зазначив, що правоохоронні органи не допустять сутичок та провокацій під час масових заходів та зроблять все, аби організувати належну роботу поліції. У цей період на території Одеси планується низка масових заходів, під час яких правоохоронні органи забезпечать правопорядок. За словами С.Ярового, координація роботи з усіма правоохоронними структурами буде на постійному контролі керівництва Національної поліції України та МВС України.
С.Яровий заслухав керівників структурних підрозділів, задіяних у забезпеченні охорони публічного порядку та закликав їх тісно взаємодіяти з населенням та проводити роз’яснювальну роботу про неприпустимість порушень правопорядку.
Також він підкреслив, що правоохоронці прикладатимуть усіх зусиль для забезпечення публічної безпеки при проведенні заходів у м. Одесі.
“Поліція зробить все, аби зберегти спокій в Одеському регіоні. Громадяни почуватимуться у безпеці на вулицях міста”, — зазначив С.Яровий.
Нагадаємо, у святковий період цілодобово чергуватимуть 7 тисяч рятувальників.