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Поліція Одеси працюватиме на травневі свята у посиленому режимі

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 29 квітня. УНН. Понад тисяча представників поліції охоронятимуть безпеку в Одесі у першій декаді травня. Про це під час візиту до Одеси зазначив перший заступник Міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий, передає кореспондент УНН.

Поліція Одеси працюватиме на травневі свята у посиленому режимі

Перший заступник Міністра внутрішніх справ зазначив, що правоохоронні органи не допустять сутичок та провокацій під час масових заходів та зроблять все, аби організувати належну роботу поліції. У цей період на території Одеси планується низка масових заходів, під час яких правоохоронні органи забезпечать правопорядок. За словами С.Ярового, координація роботи з усіма правоохоронними структурами буде на постійному контролі керівництва Національної поліції України та МВС України.

С.Яровий заслухав керівників структурних підрозділів, задіяних у забезпеченні охорони публічного порядку та закликав їх тісно взаємодіяти з населенням та проводити роз’яснювальну роботу про неприпустимість порушень правопорядку.

Також він підкреслив, що правоохоронці прикладатимуть усіх зусиль для забезпечення публічної безпеки при проведенні заходів у м. Одесі.

“Поліція зробить все, аби зберегти спокій в Одеському регіоні. Громадяни почуватимуться у безпеці на вулицях міста”, — зазначив С.Яровий.

Нагадаємо, у святковий період цілодобово чергуватимуть 7 тисяч рятувальників.

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