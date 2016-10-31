Порядок проверки электронной декларации еще находится на юстировке в Минюсте

"Департамент финансового контроля и мониторинга способа, которым будет осуществляться проверка деклараций отработал порядок о своевременном открытии валютных счетов, порядок о проверке непредоставления или несвоевременного предоставления деклараций. Соответственно данный порядок был разработан НАПК, он находится сегодня на юстировке в Минюсте. Я бы просил министра юстиции быстрее ускорять регистрацию соответствующего нормативно-правового документа, так как именно этот документ позволит осуществлять контроль и проверку представленных деклараций", - сказал он.