Порядок проверки электронной декларации еще находится на юстировке в Минюсте
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В НАПК ждут, когда проект порядка проверки электронной декларации заюстирует Министерство юстиции Украины. Об этом во время брифинга сообщил заместитель главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Руслан Радецкий, передает корреспондент УНН.
"Департамент финансового контроля и мониторинга способа, которым будет осуществляться проверка деклараций отработал порядок о своевременном открытии валютных счетов, порядок о проверке непредоставления или несвоевременного предоставления деклараций. Соответственно данный порядок был разработан НАПК, он находится сегодня на юстировке в Минюсте. Я бы просил министра юстиции быстрее ускорять регистрацию соответствующего нормативно-правового документа, так как именно этот документ позволит осуществлять контроль и проверку представленных деклараций", - сказал он.